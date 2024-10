Cláudio Ramos recebeu esta sexta-feira, 18 de outubro, no 'Dois às 10', da TVI, os irmãos Nelson e Sérgio Rosado. No ano em que completam 25 anos de carreira, os Anjos recordaram o início de carreira.

Questionados se existiu deslumbramento na fase de maior sucesso da banda, os irmãos surpreenderam ao responder:

"Acho que acabámos por nos deslumbrar ali no início, deslumbrar no sentido de encantar. O assédio, as pessoas reconhecerem-te na rua, são coisas inacreditáveis. Mas tivemos uma coisa que nunca perdemos, o sentido de orientação. Sabíamos sempre onde era a nossa casa, os nossos valores, os nosso ideias. Acho que esse deslumbramento quanto baste foi importante até para valorizar, depois, os momentos que se seguiram no nosso percurso".

Veja aqui as declarações completas.

