Nuno da Câmara Pereira surpreendeu amigos e fãs ao partilhar pela primeira vez uma fotografia do filho mais novo. O fadista, de 71 anos, mostrou o pequeno Vasco António, que terá nascido em dezembro de 2021 fruto de uma alegada relação extraconjugal.

"Pai. Porque me fizeste pai? Porque me deste o instinto e o amor para o fazer? Porque me deste um Ser, igual ao meu? Porque me entornas o sentimento para dele depender, para e por ele viver e dar conta do meu próprio Ser? Já não sou nada sem ele, sem o ver e sentir, ouvir e amar. Sim, amar sem disso dar conta, apenas porque ora me dou sem me dar. Sou eu apenas eu e ele sou eu! Eu mesmo, que desapareço cada vez que lhe toco e mo faço sentir dentro de meu peito", escreveu na legenda da imagem, na qual surge na cama abraçado à criança.

"Deixei de existir, porque com ele me alcanço num infinito voejar de pássaro perdido no meio do mar ,salgado e doce, imenso. Sou agora etéreo e já não me dou conta de minha existência pobre e infinitamente frágil. Agora sou Deus", completou.

O quarto filho de Nuno da Câmara Pereira, recorde-se, junta-se aos restantes três que resultam da relação com Luísa de Sousa Coutinho - com quem é casado desde 1973.

