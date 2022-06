Aos 64 anos, Andie MacDowell não tenciona voltar a pintar o cabelo depois de ter decidido, durante a pandemia, manter a sua imagem o mais natural possível.

Em declarações à revista People, a atriz explicou que viu a irmã, 18 meses mais velha, com o cabelo completamente grisalho e que ficou com "ciúmes". "Ela ficou muito mais bonita. Fiquei com ciúmes", afirmou.

"Durante a Covid-19 consegui ver as minhas raízes e gostei. Senti que seria mais feliz. E sou mais feliz! Gosto muito. [...] Tenho 64 anos e eventualmente vou ficar grisalha. Quero ter a experiência de sentir como é", frisou, por fim.

