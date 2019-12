Simon Cowell deu que falar recentemente pela notória perda de peso. A viver uma nova fase, foi agora visto a exibir a silhueta na praia em Barbados, onde habitualmente passa a quadra natalícia.

Na companhia do filho, Eric, de cinco anos, e a mulher, Lauren Silverman, o jurado do 'Factor X' britânico deu nas vistas com a excelente forma física que preserva aos 60 anos.

O físico invejável deve-se, também, à dieta vegan que adotou nos últimos tempos e que o levaram a perder nove quilos. Há uns meses, Simon Cowell afirmou que quis mudar o seu estilo de vida sem ter de abandonar alguns prazeres como o tabaco.

Leia Também: Aos 60 anos, Simon Cowell surge com nova imagem após emagrecer 9 quilos