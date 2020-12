Jennifer Lopez é aos 51 anos dona de uma forma física invejável, mas também de um rosto de fazer inveja a muitas mulheres da sua idade. Muitos se perguntam se toda esta jovialidade da cantora se deve apenas aos cuidados que tem com o corpo e rosto ou se esta terá já recorrido aos procedimentos estéticos.

Será que Jennifer Lopez já colocou botox? Ela garante que não.

"Nunca fiz botox até hoje", garantiu a artista esta quarta-feira através de uma conferência via Zoom a propósito do lançamento da sua linha de cuidados com a pele, JLo Beauty.

"Não sou essa pessoa. Não tenho nada contra as pessoas que fazem isso; simplesmente não é a minha praia. Prefiro uma abordagem natural", diz, explicando que não quer com as suas declarações dizer que em determinado momento não ache necessário recorrer a estes procedimentos estéticos e não chegue mesmo a fâze-lo.

Finalizando o tema, Jennifer Lopez contou ainda que aos 23 anos foi aconselhada por um namorado a colocar botox no rosto. Algo que na altura acabou por recusar.

