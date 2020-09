É mesmo caso para dizer que Catherine Zeta-Jones é como o vinho do Porto: nunca envelhece. A atriz de 50 anos surpreendeu os mais de três milhões de seguidores que tem no Instagram ao partilhar uma selfie.

Na fotografia, a celebridade surge com um visual jovem que lhe valeu os mais diversos elogios por parte dos fãs.

"És a mulher mais maravilhosa do mundo" e "não envelheces" foram alguns dos comentários.

Juntamente com o marido, Michael Douglas, Catherine tem vindo a usufruir do isolamento (que continua em alguns lugares dos Estados Unidos) juntamente com os filhos, Dylan, de 20 anos, e a filha Carys, de 17.

