João Vieira Pinto surpreendeu tudo e todos ao anunciar esta sexta-feira, dia 21, durante o programa de televisão 'Depois Vai-se a Ver e Nada', da RTP, que se prepara para voltar a ser pai.

Foi em conversa com o apresentador José Pedro Vasconcelos que o antigo jogador de futebol revelou: "vou ser pai outra vez".

Este será o quinto filho de João Pinto, o primeiro fruto da sua relação com a atual companheira, Ângela Galvão, com quem o atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol namora há seis anos.

Fruto do seu primeiro casamento, com Carla Baía, João Vieira Pinto é pai de Tiago, de 31 anos e Diana, de 28. Já da relação com Marisa Cruz resultaram João, de 13 anos, e Diogo, de 10.

Leia Também: Terá sido Maya quem denunciou maus-tratos a animais em casa de João Moura