Luana Piovani voltou a surpreender os seus seguidores do Instagram ao partilhar na rede social o resultado de uma produção fotográfica recente na qual posa completamente nua.

"A mãe ta ON. E seguimos o baile, temos ainda muitos clicks deusos para postar", promete a atriz brasileira, atualmente com 45 anos, ao partilhar as primeiras imagens a resultarem deste desafio.

As fotografias até agora divulgadas são ambas obra do fotógrafo brasileiro Renam Christofoletti.

Leia Também: Luana Piovani deseja que Pedro Scooby ganhe o Big Brother Brasil