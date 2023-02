Apesar de em Portugal os casacos estarem a uso, no Brasil a roupa de inverno está bem arrumada no armário e o sol faz-se sentir, e bem.

Com o calor, as celebridades aproveitam para relaxar ao sol e são várias as fotografias em biquíni que publicam nas redes sociais. Carolina Dieckmann não é exceção e voltou a arrasar.

Aos 44 anos, a atriz brasileira mantém-se em forma e as curvas estão à vista nestas mais recentes imagens que publicou na sua página de Instagram, e que pode vê-las na galeria.

