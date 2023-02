A preparar-se para ser mãe pela segunda vez, Laura Figueiredo continua a partilhar com os seguidores algumas imagens desta nova fase em que o destaque vai, sobretudo, para a 'barriguinha'.

Ainda esta quinta-feira, depois de ter revelado que a filha Beatriz está doente, Laura Figueiredo deixou-se levar pelo brilho da gravidez e posou em frente ao espelho para, - como é habitual - mostrar o look do dia.

Desta vez, decidiu usar um elegante vestido cor de vinho que colocou em evidência as suas novas curvas. "A saborear cada mudança e a amar", escreveu. Veja o look no vídeo da galeria.

