Susana Arrais esteve esta segunda-feira no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, onde pela primeira vez confessou que vivia há anos com um grande desconforto a nível físico.

A cirurgia plástica que mudou a sua vida

Susana sofria de flacidez mamária há vários anos, problema que se acentuou ainda mais desde que esta foi mãe dos pequenos Maria e Tomé.

Ultrapassado o preconceito que, confessa, teve durante anos em relação à cirurgia estética, a atriz decidiu aos 44 anos dar um passo que viria a mudar a forma como se olha ao espelho. Susana recorreu à cirurgia plástica e fez uma mastopexia - intervenção cirúrgica destinada a melhorar e corrigir a forma e a flacidez das mamas nas mulheres.

Um mês depois da intervenção, a artista mostrou-se radiante com o resultado final. Susana diz ter conseguido o conforto que esperava há anos.

O casamento em segredo

Ainda no decorrer da sua conversa com Fátima Lopes, esta revelou pela primeira vez publicamente ter casado em segredo. Divorciada do pai dos seus filhos há três anos, a atriz casou-se a 1 de junho de 2019. No seu atual companheiro, com quem já se tinha relacionado na adolescência, Susana encontrou o homem perfeito.

