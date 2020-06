Mariana Sabrosa, a filha mais velha de Simão Sabrosa e da sua ex-mulher, Filipa Valente, já dá cartas como empresária e dona de uma marca que começa a fazer cada vez mais sucesso entre os seguidores.

Mariana, de apenas 19 anos, é a responsável pela Slow Flow - marca que personaliza blusões, T-shirts ou calções.

No seu Instagram oficial, a Slow Flow conta já com mais de quatro mil seguidores. Número bem maior tem Mariana na sua conta oficial, a filha de Simão Sabrosa faz sucesso entre os fãs com 13,6 mil seguidores.

Na galeria que se segue reunimos as imagens que fazem de Mariana um fenómeno das redes sociais.

