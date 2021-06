Aos 17 anos, Lady Louise Windsor, neta da rainha Isabel II, parece não partilhar do entusiasmo pelas redes sociais que os jovens da sua idade habitualmente têm. Foi a mãe, Sophie, condessa de Wessex, quem falou desta curiosidade.

Em entrevista à BBC Radio 5 Live, a mulher do príncipe Eduardo disse que o facto da filha não ter redes sociais é "uma escolhia totalmente dela". "Ela não revela nada sobre ela mesma. É muito reservada. Está de olhos bem abertos", frisou ainda.

Com isto, pensa-se que Lady Louise não tem intenções de ter uma presença digital tal como acontece, por exemplo, com a sua prima Eugenie, filha do príncipe André.

Leia Também: Os membros da realeza que brilharam no segundo dia do Royal Ascot