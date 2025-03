Esta quarta-feira, 26 de março, a filha de Eduardo Madeira, Leonor, surpreendeu os seguidores com uma "carta aberta".

Apesar do tema ser a série da Netflix, Adolescência, Leonor acabou por revelar no vídeo, que gravou em inglês, ter sido vítima de bullying na escola.

Com apenas 11 anos, a jovem alertou os seguidores para a importância de se falar com os pais.

"Eu gosto de falar com os meus pais acerca do que se passa comigo, gosto de ouvir os conselhos deles [e] é difícil de admitir, mas eles estão quase sempre certos - quase sempre", começou por dizer.

"Sim, a série da Netflix está certa. Há bullying nos grupos de Whatsapp das escolas. Já me disseram que sou baixa, que sou gorda, que não sei cantar. Falei sobre isso com os meus pais e isso ajudou-me. Faz o mesmo! Fala com os teus pais ou com alguém em quem confias!", alertou.

E concluiu: "Eu sei que os meus pais às vezes estão cansados, têm muito trabalho, têm de dar banho à minha irmã... Mas eu não dispenso de 15 minutos para falar [...] Sim, pais, nós sabemos que têm muito para fazer, mas queremos que falem connosco".

Ora veja a partilha.

