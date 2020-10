"Percebes que o planeta fica em boas mãos quando vês uma filha a criar uma ideia simples que pode fazer a diferença", foi desta forma, cheia de orgulho, que Ana Marques partilhou com os seus seguidores do Instagram a ideia que uma das suas filhas, Larura, de 11 anos, teve para reutilizar as máscaras descartáveis, ou neste caso os elásticos das mesmas, e ajudar a salvar o meio ambiente.

"Reutilização de máscaras. Para ajudar o ambiente, corte sempre os fios das máscaras descartáveis para que os animais marinhos não fiquem entrelaçados. Se quiser, com os fios das máscaras pode dar um nó e como estes são elásticos faz um elástico perfeito", pode ler-se na legenda de uma imagem que ilustra um trabalho escolar apresentado pela menina.

Recorde-se que Laura é irmã gémea de Francisca, as meninas são as únicas filhas da apresentadora da SIC.

