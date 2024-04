A vida começa a sorrir para a Leokádia Pombo. Depois de ter participado no 'Big Brother', a ex-concorrente confessou que estava sem casa e sem dinheiro, uma vez que tinha largado o emprego e o quarto em que morava para conseguir entrar no reality show.

No entanto, depois da ajuda da TVI, da produção do programa de Manuel Luís Goucha e do próprio apresentador, eis que a sorte voltou a sorrir para Leokádia.

Numa conversa que teve com Manuel esta quinta-feira, 18 de abril, Leokádia notou que irá voltar para o quarto onde estava anteriormente, que lhe foi oferecido um curso de corte e costura e que irá começar a produzir as suas próprias peças com a máquina de costura que lhe será oferecida por Cláudio Ramos.

"Aquilo que me perturbou um bocadinho era saber que não tem quarto, não tinha onde ficar, estava sem um euro e sem emprego", confessou Manuel.

Os próximos objetivos da entrevistada são conseguir a legalização em Portugal e trazer o filho, que está em Moçambique.



