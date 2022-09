Carlos III é proclamado rei de Inglaterra na manhã deste sábado e a cerimónia será transmitida nas televisões pela primeira vez.

O ato solene acontece no dia seguinte ao novo monarca fazer o primeiro discurso endereçado à nação - tal como estava previsto no protocolo. Durante a mensagem emocionante, o monarca não só recordou a sua "querida mamã" como uma "inspiração e exemplo", como lembrou os filhos e das noras - William, que herda o título de príncipe de Gales, e Kate, e também Harry e Meghan, "que constroem a sua vida no estrangeiro".

"A vida da rainha Isabel II foi bem vivida, uma promessa cumprida, e a sua morte foi muito lamentada. Renovo a promessa se serviço para o resto da vida perante vocês", afirmou o soberano na quarta-feira.