"Dia 6 de auto-isolamento", foi assim que Lady Gaga começou por se dirigir aos fãs através do Instagram, juntamente com uma fotografia onde aparece ao lado do namorado, Michael Polansky.

Na legenda da imagem, a cantora aproveitou para destacar a importância das pessoas ficarem nos seus lares e manterem-se "fortes".

"Jogar videojogos ou cartas", são algumas das dicas que a artista partilha para estes dias de auto-isolamento, tendo sempre em mente que o mais importante nesta fase é "cuidarmos de nós mesmos".

"Mantenha a sua mente o mais livre possível de stress e o seu corpo em movimento", destacou, frisando que é importante todos seguirem as medidas de prevenção da propagação do novo coronavírus.

