São muitas as figuras públicas em todo o mundo que neste momento recorrem às redes sociais para aconselhar os fãs a ficarem em e seguirem todas as medidas necessária para a prevenção da propagação do novo coronavírus.

Desta vez foi a cantora Lady Gaga que escreveu aos fãs. "Estive a falar com médicos e cientistas. Este momento não é o mais fácil para todos, mas a coisa mais gentil/saudável que podemos fazer é o isolamento voluntário e não estar junto de pessoas com mais de 65 anos ou estar com grande grupos", começou por escrever a artista na sua página do Instagram, dando o seu exemplo.

"Eu gostava de poder ver os meus pais e avós, mas é muito mais seguro não o fazer para não os deixar doentes caso eu tenha o vírus. Estou em casa com os meus cães. Amo-te mundo, todos vamos conseguir superar isto. Confiem em mim, falei com Deus - ele disse-me que vamos ficar bem", rematou.

Leia Também: João Paulo Rodrigues alerta: "Se não pararmos a situação vai descambar"