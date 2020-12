António Raminhos começou por revelar na manhã desta terça-feira que "esta noite teve a sequência de sonhos mais idiota de sempre".

"Estava numa exposição, com a Fátima Lopes. A Fátima estava com aquelas pinturas corporais e depois havia um fundo no qual ela se camuflava, eu estava convidado. Era o dia da inauguração, altas patentes iam estar presentes, mas havia um pormenor. Quando essas figuras estivessem ao pé de mim e da Fátima, ela iria carregar num botão e fazer explodir tudo", começou por contar.

"Eu estava ciente do que iria acontecer, mas enquanto a Fátima preparava tudo eu dei meia volta e a Fátima:- Vais desistir?!- Fátima, as minhas filhas ainda precisam do pai! E tu não sabes quais são os interesses de quem nos mandou fazer isto! São verdadeiros? Não estaremos a ser usados?", recordou.

"Vou embora e, de repente, estou num complexo de estúdios de televisão, com pessoas para trás e para a frente. Passo por uma data de ciclistas a tentarem meter as bicicletas num monovolume e vou para uma gravação com o Luís Pedro Nunes. Acaba, falamos um pouco e decido ir tomar banho. Entro num balneário comum onde havia uma data de figurantes a tomarem banho e pensei: 'eh pá aqui não, que confusão'. Procuro outra casa de banho e cruzo-me... comigo mesmo acabado de tomar banho e digo 'então Tozé, já vais embora'. E o outro eu diz: 'vou vou'. E eu: 'vais nada! Eu é que tenho a chave do carro'. E ele: 'então de quem é aquele porsche?!'. E acordei", concluiu.

Uma partilha que não passou despercebida a muitos fãs. Veja as reações na publicação abaixo:

