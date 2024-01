António Raminhos começou a manhã com a partilha de uma fotografia divertida, tirada dentro do carro, na qual aparece com um olho mais aberto do que o outro.

"Olá! Este sou eu... assim sem filtros. Sou como sou e estou como estou! E como estou? Com uma filha da pu^@@< de uma soneira", escreveu o humorista, na legenda da fotografia.

As reações não se fizeram esperar. "Somos dois", "Põe-te na fila", "Já conduzi muitas vezes a alternar os olhos" e "Que olhar de felicidade tão grande!", são alguns dos comentários deixados pelos seguidores de Raminhos, que se mostraram 'solidários' com o apresentador.

Leia Também: Parecido com reforço do Benfica? Raminhos reage com diversão