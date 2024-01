António Raminhos é adepto do Benfica e, também por isso, não ficou nada incomodado com as associações que lhe foram feitas a Álvaro Fernández Carreras, a mais recente contratação do Benfica.

O humorista, pelo contrário, decidiu até brincar com as mesmas e partilhou uma montagem na qual surge com o seu rosto no corpo do atleta de nacionalidade espanhola.

"Muito feliz por esta nova etapa na minha carreira. Obrigado Benfica. Obra do Insónias em Carvão", escreveu Raminhos na legenda.

Ora veja: