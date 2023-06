Esta terça-feira, 27 de junho, António Raminhos completa 43 anos de vida. Como tal, o comediante aproveitou a ocasião para fazer um apelo aos seguidores da sua página de Instagram e, ao mesmo tempo, honrar o legado de Luís Aleluia, que morreu na passada semana.

"Faço 43 anos, não há nada para festejar nisto! Prefiro aproveitar o meu aniversário de forma mais útil, até para me esquecer que faço 43 anos", começa por referir numa publicação.

"Então fazemos assim, quem aqui me der os parabéns tem de fazer uma doação de, pelo menos um euro, para a Casa do Artista do querido Luís Aleluia. Ele ia gostar muito e eu também: MBWay Ser Solidário 96 7829622", nota.

"Só depois podem dar-me os parabéns! Não sejam batoteiros! Eu também já fiz a minha", termina.

Rita Ferro Rodrigues, uma das pessoas que parabenizou Raminhos nos comentários, notou: "Que bela ideia. Parabéns meu querido".

Vale notar que o velório do artista realiza-se hoje nas Capelas Exiquiais da Basílica da Estrela. O cortejo fúnebre será amanhã, 28 de junho, para o Crematório do Cemitério dos Olivais.

