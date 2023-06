Depois de a mulher de Luís Aleluia, Zita, ter pedido a todos os que marcarem presença no funeral do ator, e quem conseguir, fazer um donativo à Apoiarte - Casa do Artista em vez de levarem flores, o filho do ator também deixou um pedido nas redes sociais.

"Queria só pedir para irem com cores alegres. O meu pai é e sempre será alegre. Ele merece isso", escreveu o jovem João numa publicação que fez na sua página de Instagram.

Na caixa de comentários, rapidamente foram várias as mensagens de apoio que recebeu, destacando-se as palavras de José Raposo. "Beijinho, João", disse o ator.

De recordar que Luís Aleluia morreu na passada sexta-feira, dia 23 de junho, aos 63 anos. As cerimónias fúnebres começam esta terça-feira nas Capelas Exiquiais da Basílica da Estrela. O cortejo fúnebre realiza-se amanhã, 28 de junho, para o Crematório do Cemitério dos Olivais.

