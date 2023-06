Zita Favretto, mulher de Luís Aleluia, usou esta segunda-feira, 26 de junho, as suas redes sociais para tornar público um apelo referente às cerimónias fúnebres do marido.

"Venham todos os que vierem por bem! Darei um abraço a quem quiser. Não tragam flores, façam antes um donativo à Apoiarte - Casa do Artista, se assim o desejarem através do MBWay causa solidária. O meu menino merecia", escreveu, convicta de que esta seria a vontade do ator, que tantas vezes apelou aos donativos à instituição que apoiava e da qual fazia parte da direção.

Por fim, Zita Favretto voltou a mostrar-se de coração destroçado com a partida daquele que foi o seu "grande amor".

"Pena que não consiga fazer mais nada… Obrigada de coração. Até sempre, meu grande Amor", completou.

Os detalhes das cerimónias fúnebres de Luís Aleluia, o eterno Tonecas

"As cerimónias fúnebres de Luís Aleluia realizam-se nas Capelas Exiquiais da Basílica da Estrela com velório amanhã, dia 27 de junho, a partir das 18h00", pode ler-se numa nota partilhada nas redes sociais.

"A missa de corpo presente realiza-se na quarta-feira, dia 28, às 14h30, seguida de cortejo fúnebre pelas 15h30 para o Crematório do Cemitério dos Olivais", informa ainda a referida partilha.

Luís Aleluia, recorde-se, morreu na passada sexta-feira, 23 de junho. Tinha 63 anos e era dono de uma notável carreira no panorama artístico nacional.

