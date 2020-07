A ministra da Cultura anunciou a aquisição de 65 obras de arte contemporânea para a coleção do Estado e esteve, esta terça-feira, no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

Questionada pela SIC sobre os números apresentados pela União Audiovisual (um grupo informal de profissionais do ramo do audiovisual que se reuniu no início da crise social causada pela Covid-19 para ajudar os que mais precisam), Graça Fonseca decidiu não falar sobre o assunto, atitude que António Raminhos destacou no Instagram, onde mostrou o seu desagrado.

"Portanto, com famílias a passar fome no sector da Cultura e a Ministra anunciou a aquisição de 65 obras de arte contemporânea para a coleção do Estado. Um investimento de 500 mil euros, num total de um milhão. Quando confrontada com o facto de só a União Audiovisual (para qual já fiz e quero continuar a fazer recolhas) ajudar cerca de 160 famílias por semana, para terem o que comer em casa, a resposta foi: 'Hoje só falo de colecção de arte contemporânea, vamos beber o drink de fim de tarde'. Drink e croquetes… que, se calhar, até eram porreiros para essas famílias", começou por escrever o comediante.

No entanto, apesar de não ter gostado da resposta da ministra, o humorista não deixou de realçar: "Eu tinha uma mensagem visceral que podia partilhar aqui e que incluía a Ministra e responsáveis emborcarem os quadros (sem desprimor para os autores) pela goela abaixo, com o drink de fim de tarde, porque deve ser assim que se alimentam estas famílias. Mas prefiro continuar a ajudar e divulgar o trabalho de quem ajuda e sentir compaixão pela Ministra. Mesmo! Acreditar que não tem para onde se virar (porque na realidade nunca conhecemos o por detrás das coisas), acreditar que sabe o que vivem estas famílias e que irá ganhar coragem para fazer o que pode por elas".

Leia Também: António Raminhos cria crowdfunding para ajudar instituições