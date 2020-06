Dias antes de celebrar o seu 40.º aniversário, António Raminhos apelou à solidariedade dos fãs e lançou uma campanha para angariar dinheiro para três instituições, como destacou nas redes sociais.

"Dia 27 faço 40 anos e quero esta prenda! Criei um crowdfunding para ajudar três instituições! A associação Acreditar, a Hope e a Comunidade Vida e Paz que está a bombar. Vão a ppl.pt/causas/raminhos e garantam o vosso lugar no céu. Mais importante! No próprio dia 27, vou estar entre as 11h e as 13h no parque urbano de São Sebastião (Ericeira) a fazer uma recolha de alimentos para a União Audiovisual e apoiar famílias do mundo audiovisual. Apareçam catano", anunciou o comediante, esta segunda-feira, 22 de junho.

Leia Também: Hilariante! António Raminhos responde a mensagens eróticas