Junto de uma fotografia da mulher, Catarina, António Raminhos destacou o novo trabalho da companheira e declarou-se à mesma.

"Esta miúda que aqui veem, a Catarina Raminhos é muito talentosa. Sabe e gosta de escrever mas, como muitos de nós, tem medo de ver os sonhos realizarem-se. Muito menos, mas ainda tem medo. Tem medo de que não esteja bom, de que as pessoas não gostem, que esteja a falhar. Gosta e sabe que está bom mas, como muitos de nós, tem aquela vozinha chata que lhe diz que é sempre mais fácil para os outros", começou por escrever.

"E esquecemo-nos que o nosso foco (e eu que o diga também) tem que estar no prazer que algo nos traz, na certeza inicial de que estamos a fazer o correto, que o foco não tem de estar no número de pessoas, mas no impacto. É extraordinário saber que alguém se sentiu tocado por algo que fizemos... e isto serve para qualquer área! Escrever, cozinhar ou trabalhar nas finanças", acrescentou.

"A Catarina tem um livro novo, genuíno e divertido, porque ela escreve para que as pessoas se identifiquem e se revejam nas partilhas", anunciou. "Para que nem ela nem os outros se sintam sozinhos na sua caminhada. Eu sei que está bom, ela sabe que está bom e espero que vocês espreitem e possam dizer o mesmo... e já agora que sigam também aquilo que vos faz bem... a vocês e, se possível, aos outros", completou.

Após as palavras do marido, Catarina Raminhos reagiu: "Realizar sonhos assusta. Mas bem sei que é daqueles sustos que vale a pena enfrentar. Obrigada pelo texto. Por tudo".

