António Raminhos não deixou passar em branco as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que afirmou que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem "comportamentos rurais" e que António Costa é "lento por ser oriental".

Ao destacar uma das notícias sobre as palavras do Presidente da República, o humorista comentou: "O Marcelo está a tornar-se naquele tio velhote que nas festas tem tiradas que envergonham toda a gente, mas a única coisa que conseguimos dizer é 'oh tio...'".

