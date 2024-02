António Carvalho regressou esta terça-feira, dia 20 de fevereiro, às redes sociais. O ex-concorrente do programa 'O Amor Acontece', da TVI, partilhou no passado mês de outubro uma mensagem que parecia ser de despedida e deixou assim preocupados amigos e familiares. Agora, parece estar recuperado e pronto para voltar ao ativo.

"As nossas experiências também servem para ajudar pessoas e muitas vezes os sinais estão lá. Temos falta de apetite, temos falta de sono, um pequeno problema torna-se um grande problema… Estamos depressivos e tristes, mudamos de humor constantemente... Os sinais estão lá, eu tinha esses sinais, e fui desvalorizando, até que um dia chegou o momento em que nos enchemos de coragem e queremos acabar com a vida", começou por dizer.

De seguida, António explicou o que realmente aconteceu: "É algo que não planeamos. Simplesmente, durante esse processo todo, pensamos na morte, pensamos no fim, cada vez pensamos mais. Sem planear, um dia acordamos e pensamos que é nesse dia. Estamos cheios de coragem e achamos que é hoje, que é naquele dia, e foi o que aconteceu comigo".

O antigo participante do reality show da TVI fez notar que estava doente há oito anos, situação que foi iniciada com a morte da namorada. "Fui acumulando essa dor. Levei cinco anos para me reconstruir e fui ficando cada vez mais doente. Fui desvalorizando todos os sinais. Comecei a pensar na morte, a pensar, a pensar, e um dia achei que era naquele dia. Felizmente, alertaram a polícia, a polícia chegou a tempo, e evitou o trágico", lembrou ainda António.

Por fim, António Carvalho diz que tem estado a tentar reconstruir-se "com consultas, com medicação, e também a nível profissional, preparando alguns projetos".

Ouça na galeria as declarações de António Carvalho.

---

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

