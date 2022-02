António Bravo junta-se ao leque de antigos concorrentes do 'Big Brother' a recorrerem aos procedimentos estéticos para melhorarem a imagem.

O antigo participante do 'BB 2021' submeteu-se a uma "pequena harmonização facial".

Do procedimento fez parte a colocação de ácido hialurónico para o preenchimento de olheiras, "com o objetivo de atenuar a concavidade existente e suavizar a cor escura" e aplicação de botox na parte superior do rosto, "como forma de eliminar as rugas da testa, pés de galinha e glabela, retardar o processo de envelhecimento e ainda criar um efeito de eye/brow lifting".

Nas redes socais da clínica responsável pelo rejuvenescimento de António, a NB Clinic, é possível notar o seu incrível antes e depois. Clique para o lado na publicação abaixo para ver as imagens.

