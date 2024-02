Antonio Banderas mostrou-se solidário com as vítimas do incêndio que deflagrou na tarde de quinta-feira em Valéncia e deixou um edifício residencial em chamas.

O ator recorreu à sua página de Instagram para reagir publicamente à notícia: "O meu pensamento e o meu coração estão com as vítimas e familiares do terrível incêndio de Valência. Toda a força do mundo neste momento duro".

De referir que, até ao momento, o incêndio causou 14 feridos, pelo menos quatro mortos e 15 desaparecidos.

