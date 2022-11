A notícia está a deixar o Reino Unido em choque. Matt Hancock, que assumiu as funções de ministro e secretário de Estado deste país, vai entrar num reality show.

O político deu que falar no ano passado por ter sido apanhado a beijar a sua assessora, Gina Coladangelo, em imagens de videovigilância. O vídeo chegou, depois, à imprensa britânica que alertou Matt de que iria divulgar o mesmo. Ao saber disto, contou à então companheira, com quem era casado há mais de 15 anos, o sucedido.

Pouco depois, Hancock demitiu-se do cargo de ministro da Saúde, divulgando no Twitter um vídeo com a sua justificação para esta decisão.

Agora, pouco mais de um ano depois, Matt Hancock volta a estar no centro dos 'holofotes' mediáticos ao aceitar o convite para participar no 'I'm A Celebrity...Get Me Out of Here!', um reality show de sobrevivência em que os concorrentes, todos figuras públicas, tentam resistir a condições extremas. Uma fonte do governo britânico contou ao Daily Mail que "as pessoas estão muito chocadas" com esta notícia.

O comediante Seann Walsh é outro dos nomes confirmados para integrar o elenco deste programa.