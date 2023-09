Jenean Chapman, ex-assistente pessoal de Sarah Ferguson, foi assassinada. Tinha 46 anos. O corpo da mulher foi encontrado pela polícia no seu apartamento no centro de Dallas, no Texas, às 13h15, hora local, da última segunda-feira, dia 25 de setembro.

O caso está a ser tratado como homicídio e um homem que foi identificado como James Patrick, de 48 anos, será o ex-marido da vítima e foi preso em Austin no dia seguinte.

Entretanto, Sarah Ferguson já se manifestou mostrando-se em choque com o sucedido.

"Estou chocada e triste ao saber que a Jenean Chapman, que trabalhou comigo como minha assistente pessoal há muitos anos, foi assassinada em Dallas, com apenas 46 anos. Um suspeito está sob custódia [policial]", começou por escrever a duquesa.

"Jenean era leal, trabalhadora, linda e divertida e o meu coração está partido pela sua família e amigos. Tive notícias dela há apenas alguns meses e ela parecia muito feliz. A sua família está a angariar dinheiro para transladar o seu corpo para a cidade de Nova Iorque e pagar os custos legais e do funeral. Vou fazer uma doação e apoiar a família de todas as formas possíveis", concluiu Sarah Ferguson, numa publicação onde mostra uma fotografia de ambas seguida de outra apenas de Jenean.

Leia Também: Sarah Ferguson homenageia princesa Diana: "Minha querida amiga"