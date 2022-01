Depois de ter estado em casa, isolada, infetada com Covid-19, Carolina Deslandes voltou a sair à rua e está agora a preparar os últimos detalhes para os próximos concertos nos Coliseus.

A cantora vai atuar no Coliseu de Lisboa esta quinta-feira, dia 20, e sexta-feira, 21 de janeiro. No fim de semana, sábado, dia 22, e domingo, 23 de janeiro, vai estar no Coliseu do Porto.

Nas stories da sua página de Instagram, a cantora mostrou-se ansiosa para voltar a subir ao palco. "Faltam 24 horas para o primeiro concerto nos Coliseus e já nem consigo comer. Já estou naquele estado de ansiedade", confessou.

Mas não ficou por aqui e deixou ainda uma mensagem a todos os que queriam marcar presença no espetáculo e não vão conseguir por causa da Covid-19.

"Todas as pessoas que estão com Covid-19 e não vão conseguir ir ao concerto, um beijinho para vocês e vamos encontrar-nos noutro sítio qualquer, de certeza", rematou.

