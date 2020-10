Anne Hathaway é a protagonista de 'The Witches', o novo filme da HBO Max, que estreia a 22 de outubro. O trailer foi partilhado esta quinta-feira, dia 15, nas redes sociais da atriz e deixou os fãs boquiabertos pela impressionante caracterização a que foi submetida.

Sem cabelo e com aparência assustadora, a artista surge irreconhecível neste papel em que dá vida a uma bruxa.

O filme é uma adaptação do romance autor infantil Roald Dahl, lançado em 1983, e passa-se num hotel, onde um grupo de bruxas planeia um esquema maquiavélico. O primeiro filme inspirado na história estreou em 1990 com Anjelica Huston no papel principal.

Nesta obra, além de Hathaway, o elenco conta com nomes como Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock, Morgana Robinson e Charles Edwards.

Veja abaixo as imagens partilhadas pela protagonista.

