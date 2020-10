Anne Hathaway estava grávida do filho Jack, agora com 11 meses, quando gravou o novo filme 'The Witches', mas a verdade é que ninguém sabia.

A atriz manteve o segredo perante toda a equipa de filmagens e só o contou, apenas a algumas pessoas, já no segundo trimestre de gestação.

"Não disse a ninguém que estava grávida porque ainda estava no primeiro trimestre. Quando entrei no segundo trimestre durante as filmagens, só contei a algumas pessoas. O fato de figurino ainda me servia, então não senti-a necessidade de contar a ninguém", explica a atriz.

O único problema foi mesmo quando a figurinista sugeriu que Anne Hathaway usasse um espartilho. A ideia foi de imediato recusada pela atriz, que sem contar que estava grávida conseguiu convencer a figurinista que não ia sentir-se bem com esta peça.

Anne Hathaway, recorde-se, é ainda mãe do pequeno Jonathan, de quatro anos. Os dois meninos são fruto do casamento com Adam Shulman.

Leia Também: Anne Hathaway surge irreconhecível em novo filme