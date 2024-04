Anna Paquin contou com dois anos "difíceis" no que diz respeito a problemas de saúde, mas que não foram divulgados em público, como relata a People. No entanto, tem condicionado a sua mobilidade. Isto porque a atriz surpreendeu tudo e todos ao surgir num evento com uma bengala.

Esta quarta-feira, dia 3 de abril, Anna Paquin, de 41 anos, marcou presença na antestreia do seu último filme 'A Bit of Light', que decorreu no Crosby Street Hotel, em Nova Iorque.

"Não tem sido fácil", confessou à People sobre o facto de ter de recorrer a uma bengala para se deslocar.

Além disso, revelou que também tem tido algumas dificuldades com a sua fala. Ainda assim, uma fonte esclareceu que esperam que a atriz recupere totalmente.

Veja algumas fotografias da atriz na passadeira vermelha do evento.

Leia Também: Ricky Martin leva filhos gémeos a passadeira vermelha