Anitta também tem estado em isolamento social, em casa, por causa da pandemia da Covid-19. E assim como outras celebridades, vai partilhando nas redes sociais alguns momentos do seu dia.

Com as altas temperaturas que se fazem sentir no Brasil, a cantora tem aproveitado os dias quentes para se refrescar na piscina da sua mansão e apanhar banhos de sol, como aconteceu esta terça-feira.

Nas stories da sua página de Instagram, a artista publicou algumas imagens onde surpreende de novo os fãs com mais uma dança sensual, em fato de banho, junto da piscina.

