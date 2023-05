Assinalou-se no último domingo, 14 de maio, o Dia da Mãe no Brasil, data especial que Anitta não deixou passar em branco.

A cantora surpreendeu a mãe com um miminho que deixou Miriam Macedo de coração cheio.

"Obrigada por tudo, filha. Você é um exemplo de filha e de ser humano. Que Deus te proteja e abençoe sempre. Amo-te muito! Amei a surpresa", reagiu ao mostrar-se com um cabaz com vários presentes.

Também na sua conta oficial de Instagram, Anitta assinalou o Dia da Mãe com uma homenagem às mulheres que na sua vida desempenharam este papel.

"Todos os dias agradeço por cada coisa sobre você. Deu-me tudo o que podia, mãe, e sou tão grata. Sou grata por você, pela avó sensacional que tenho comigo onde quer que vá e pelas tias maravilhosas que vieram junto nesse combo perfeito", começou por declarar, confessando que vive neste dia um misto de emoções devido à morte da avó.

"Todo o Dia da Mãe completa-se mais um ano sem a minha vó e cada vez mais acho que ela se foi nesse dia só para deixar claro a mãe/avó incrível que ela era para nós todos. Nisso você puxou a ela, mãe, a pessoa que mais me apoiou no mundo junto do meu irmão", realçou.

"Quando busco fotos nossas juntas, a maioria é de nós três, sempre unidos não importa o que aconteça. A cada conquista, a cada teste que a vida coloca diante de mim, a cada prova de caráter e humildade que me orgulho de mim mesma, agradeço a você, mãe. Agradeço a você, à minha avó, às minhas tias incríveis. Como eu tive sorte. Sejam muito felizes, minhas rainhas", completou, juntando à partilha fotografias únicas da família.

Espreite a galeria para ver todas as imagens.

Leia Também: Dançarina processa Anitta por uso de imagem durante dois segundos