Anitta é a nova sócia da Future Farm, uma foodtech latino-americana que graças à tecnologia de ponta consegue criar alimentos com o mesmo sabor, textura e suculência de carne mas sem prejudicar os animais e o planeta.

"A relação com a Anitta aconteceu espontaneamente e teve um match perfeito desde o dia em que começámos a participar na sua vida diária, incluindo nas suas festas. Existe uma grande sinergia entre a cantora e a Fazenda Futuro. A Anitta representa muito daquilo que nós somos: uma marca divertida, futurista, diferente, honesta e, juntos, queremos mostrar que é possível comer o que gostamos de uma forma mais consciente e sempre saborosa. Acreditamos fortemente na influência da "Patroa do Brasil", que nos ajudará na democratização da categoria e no desenvolvimento de produtos e ideias", afirma Marcos Leta, CEO e Fundador da Fazenda Futuro (o nome que a mara tem no Brasil) em comunicado.

Lado a lado, a artista e a empresa têm como objetivo avançar com um processo de democratização e crescimento deste tipo de alternativa no país, além de desempenhar um papel importante na influência e educação dos consumidores sobre a carne de origem vegetal. Para além disso pretendem apostar no desenvolvimento dos seus produtos e expandir a sua distribuição de forma a despertar ainda mais a curiosidade dos brasileiros. "Isto é muito mais do que uma simples parceria, é um investimento no futuro da alimentação", acrescenta o CEO sobre este alternativa que está disponível em Portugal desde março. "Temos muita sorte em tê-la como business partner, alimentando o futuro da nossa empresa e fazendo avançar a nossa missão, que é mudar a forma como o mundo come".

“Estou muito contente e entusiasmada com esta parceria. Vim juntar a minha experiência em gestão e marketing a esta equipa muito talentosa. Somos uma empresa que pensa no futuro, no ambiente e, acima de tudo, na forma como as pessoas comem. Quero apresentar novas possibilidades. O futuro está cheio delas, certo?" refere a intérprete de 'Girl Fom Rio' em comunicado.

A marca já recebeu diversos galardões internacionais, onde foram premiados os seus produtos e o seu packaging, e atualmente tem no seu portefólio um produto líder neutro em carbono, o Future Burger.