Angie Costa presenteou os seus seguidores do Instagram com imagens inéditas do batizado do filho. O bebé Martim foi batizado no dia de aniversário da mãe, a 30 de abril, numa cerimónia que reuniu amigos e familiares próximos.

"Batizado. Parte I. Casa", pode ler-se na legenda dos registos, captados antes da cerimónia na igreja.

Martim, atualmente com nove meses, é o primeiro filho em comum entre Ângela Costa, verdadeiro nome de Angie, e Miguel Coimbra, músico dos D.A.M.A.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens:

