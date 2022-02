Angie Costa deixou os seus seguidores a chorar a rir ao partilhar esta quinta-feira na sua conta oficial de Instagram uma imagem onde revela o contrato que em sua casa definiu a propriedade de um lugar muito cobiçado: o seu pescoço.

"Dos contratos mais importantes que vou assinar. Tivemos que chegar a um acordo", realça a atriz ao mostrar o "contrato de propriedade de lugar" elaborado pelo namorado - o músico Miguel Coimbra.

"Eu, Martim, declaro e reconheço que o lado esquerdo do pescocinho da mamã é propriedade do papá. Assim sendo, quanto à utilização do mesmo, só poderei utilizá-lo com a devida autorização do proprietário", lê-se na folha que deverá agora ser assinada por Angie, pelo cantor dos D.A.M.A. e, aparentemente, pelo bebé Martim, de apenas seis meses.

Leia Também: "Não aguento estes dois", diz Angie Costa sobre filho e companheiro