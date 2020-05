Depois de ter partilhado no Instagram que iria submeter-se a mais uma cirurgia, Ângelo Rodrigues voltou a dirigir-se aos fãs para mostrar a perna.

Deitado na cama, a recuperar da operação, foi assim que o ator surgiu nas stories da rede social esta terça-feira, 26 de maio. Fotografia que chegou acompanhada de um excerto da música 'Thinking Out Loud', de Ed Sheeran: "When your legs don't work like they used to before (Quando as suas pernas não funcionam como dantes)".

Mas não ficou por aqui. Horas depois, publicou uma nova imagem onde mostra uma mensagem motivadora que recebeu da irmã, com muito humor.

Veja na galeria.

Leia Também: "Já olho para as cirurgias como as medalhas que Michael Phelps ganhou"