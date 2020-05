Depois de ter revelado que iria ser operado à perna pela oitava vez, está sábado, 23 de maio, Ângelo Rodrigues voltou a falar aos fãs através da sua página de Instagram, onde partilhou uma nova reflexão, destacando-se pelo otimismo.

"Já olho para as minhas cirurgias como as medalhas que Michael Phelps ganhou em Pequim. Sirvo-me de um trabalho extenuante de minimalismo mental, de peneirar apenas o estritamente necessário - um princípio que Marco Aurélio imaginou um dia nas primeiras linhas estóicas que desenhou no livro 'Meditações'", começou por escrever o ator na rede social.

"Mas nada que acalme este Álvaro de Campos que galopa incessante dentro de mim. Esta montanha russa emocional, que usou a vertigem para nunca tomar a minha recuperação como garantida, foi o que me manteve vivo. Como Chico Anísio diria: 'eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena'", continuou, mostrando que se mantém empenhado na recuperação.

"Sempre simpatizei por underdogs. A ideia de um desfavorecido com parcas chances de vencer face a um opressor sempre foi relatable para mim. Talvez porque sempre me senti um. É expectável que o underdog perca, mas a superação arranja sempre lugar. One love para todos os underdogs que espreitam lá do fundo do poço para cima. Dizem que a vista lá em cima é linda. Agora vamos lá remendar esta boneca de trapos", concluiu.

Recorde-se que o ator sofreu, no verão do ano passado, uma grave infeção provocada, alegadamente, por uma injeção de esteroides. Ângelo Rodrigues esteve internado no hospital em estado grave, tem chegado a ficar em coma induzido. Além disso, a perna que agora foi novamente operada, na altura esteve em risco de ser amputada.

