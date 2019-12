Ângelo Rodrigues quis dar alguma graça à sua mensagem de Natal. Numa publicação partilhada na sua conta oficial de Instagram, o ator voltou a brincar com a infeção grave que o levou a ficar internado no hospital durante dois meses e que quase lhe tirou a vida.

"Intrigado com a quantidade de vezes que envio este emoji [emoji de um braço forte, em sinal de força] e me respondem com este [emoji de uma perna]. Não entendi ainda. Um agradável serão de Natal a todos", escreveu o ator em referência ao facto de a infeção, provocada alegadamente por uma infeção de testosterona, lhe ter provocado lesões graves na perna.

