Os alunos da Spelman College, universidade na Geórgia, foram surpreendidos com a visita de uma estrela de Hollywood. Angelina Jolie, tal como muitos outros pais, surgiu no passado fim de semana no evento anual da instituição de ensino que dá as boas-vindas aos alunos.

A atriz esteve ao lado da filha, Zahara, de 17 anos, que em agosto viu confirmada a sua entrada na universidade.

Angelina Jolie conseguiu manter-se discreta, com ajuda de um look casual e optando por não ter seguranças ao seu redor.

As imagens mostram a celebridade bem disposta e a interagir com alunas e familiares.

A Spelman College, recorde-se, foi fundada em 1881 e é reconhecida como líder global na educação de mulheres afrodescendentes.

Angelina Jolie e o ex-marido, Brad Pitt, tem mais cinco filhos em comum, além de Zahara: Maddox, de 20 anos, Pax, de 18, Shiloh, de 16, e os gémeos Knox e Vivienne, de 13.

Leia Também: Catarina Furtado recorda encontro com Angelina Jolie: "Missão"