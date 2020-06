Apesar dos dias continuarem difíceis por causa da pandemia da Covid-19, Angelina Jolie não deixa de ter razões para festejar esta quinta-feira. A atriz completa 45 anos, hoje, 4 de junho.

Mãe de seis jovens - Maddox, de 18 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, de 14, Vivienne e Knox, de 11 -, tudo indica que a artista continua solteira, depois de se ter separado de Brad Pitt, em 2016.

Mesmo tendo seguido caminhos separados, depois de toda a agitação à volta do fim do casamento, as mais recentes informações que chegam por parte da imprensa internacional dizem que o ex-casal está a fazer um esforço para se entender para o bem dos filhos.

No entanto, não foi só o casamento com Pitt que a fez estar no centro das atenções. Além da vasta carreira no mundo da representação e das boas causas que apoia, Jolie também se tem destacado pela elegância.

Por isso, neste dia especial, reunimos alguns looks que a atriz já exibiu em eventos públicos. Veja na galeria.

