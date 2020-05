Desde que se separou de Angelina Jolie, corria o ano de 2016, que Brad Pitt tem tido dificuldades em manter um relacionamento sólido com os seis filhos. No entanto, com a resolução dos entendimentos com a atriz, ao longo dos últimos meses o artista tem reforçado os laços com todos eles, destacando-se Shiloh, de 14 anos.

"O Brad está tão orgulhoso da Shiloh e na pessoa em que ela se tornou. Ele adora que ela se mantenha sempre fiel a si mesma e que seja tão boa com os irmãos e irmãs", afirmou uma fonte ao Entertainment Tonight.

Importa notar que, recentemente, Brad e Angelina conseguiram chegar a um acordo em relação à custódia dos filhos, pelo que o seu relacionamento está melhor do que nunca.

Ainda a título de curiosidade, esta quarta-feira, dia 27, Shiloh completa 14 anos de idade, por isso, decidimos reunir na galeria algumas imagens que mostra o seu crescimento.

