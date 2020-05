Angelina Jolie e Brad Pitt estão separados há vários anos, mas a passagem do tempo não atenuou os desentendimentos entre ambos. Contudo, parece agora que fazem um esforço para se entenderem quando há datas especiais.

No dia 27 deste mês, a filha Shiloh completa 14 primaveras e, de acordo com o Hollywood Life, o ex-casal está planear o melhor para que a jovem se divirta mesmo estando de quarentena.

Como vivem mais próximos, pensa-se que será possível que Shiloh esteja com o pai e com a mãe no dia. "Eles querem que seja um dia especial para ela", afirmam fontes.

Vale lembrar que, além de Shiloh, Jolie e Pitt são pais de Maddox, de 18 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, e dos gémeos Vivienne and Knox, de 11.

Leia Também: Angelina Jolie revela segredos sobre o divórcio em novo livro polémico